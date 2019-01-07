Реконструирован шестой энергоблок Мингячевирской ТЭС «Азербайджан»

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерэнержи» продолжает работы в соответствии с «Планом мер по реабилитации, подготовленным для устранения критической ситуации, сложившейся в энергосистеме страны», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Общество.

Как говорится в сообщении, в 2018-2020 годы, в качестве части реабилитационной программы, поэтапно были реализованы и проводятся сегодня определенные работы.

В рамках реконструкции ТЭС «Азербайджан» в Минягчевире, состоящей из восьми энергоблоков, и являющейся самой большой теплоэлектростанцией Южного Кавказа, заменены агрегаты и оборудование, срок эксплуатации которых истек, полностью перестраивается станция и подстанции.

Вместо 145 дней капремонта шестого энергоблока и замены оборудования подстанции работа была завершена за 80 дней. Шестой энергоблок уже подключен на полную мощность, создан также резервный источник мощности, обновлены другие устройства. В текущем году будет проведена полная реконструкция остальных семи энергоблоков ТЭС.

Параллельно на Шамкирскую ГЭС, не работающей до недавнего времени на полную мощность, были доставлены запчасти, и 26 ноября -27 декабря на втором гидроагрегате были проведены ремонтно-восстановительные работы, в результате чего вдвое увеличена мощность агрегата. Работы по реконструкции на Шамкирской ГЭС продолжаются.

Напомним, что на трансформаторе одной из подстанций, расположенной в Мингячевире электростанции ООО «Азербайджанская ТЭС», 3 июля 2018 года произошла авария. В результате аварии наблюдались серьезные проблемы в энергетической системе Азербайджана, в 39 городах и районах республики, включая Баку и Гянджу, произошли перебои в обеспечении электроэнергией.

Отметим, что ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении мероприятий по совершенствованию инфраструктуры тепловой электростанции «Азербайджан», и с целью устранения недостатков, выявленных в деятельности станции в результате аварии, совершенствования инфраструктуры, проведения ремонтно-строительных работ на тепловой электростанции «Азербайджан» и на ее подстанциях и поставки необходимого оборудования, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, для повышения уставного капитала ОАО «Азерэнержи» первоначально было выделено 48 миллионов манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.