Оглашены поступления Азербайджана от крупнейших нефтегазовых проектов

БАКУ /Trend/ - С начала 2001 и по первое января 2019 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в рамках реализации проекта разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия поступили 138,2 миллиарда долларов, сообщает в среду Trend со ссылкой на фонд.

"В 2018 году в рамках проекта АЧГ в фонд поступили 9,72 миллиарда долларов", - сказали в SOFAZ.

Доходы от продажи газового конденсата, добытого на месторождении «Шах Дениз» за прошлый год составили 245 миллионов долларов. Всего же с 2007 года доходы SOFAZ от продажи газа с этого месторождения составили 2,5 миллиарда долларов.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, SOCAR – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Активы SOFAZ по итогам третьего квартала 2018 года увеличились на 8,9 процента по сравнению с началом текущего года (35,806 миллиарда долларов), составив 38 987,7 миллиона долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

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