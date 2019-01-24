Региональный президент о ходе работ в рамках «Шах Дениз-2»

БАКУ /Trend/ - BP ведет работу по вводу в эксплуатацию четырех скважин во втором кластере в рамках второго этапа разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

Об этом сказал в четверг в интервью Energy Intelligence региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

По его словам, для первого кластера уже завезены четыре скважины, что позволит нарастить добычу газа дополнительно на 16 миллиардов кубометров.

«Первоначальный объем добычи на месторождении "Шах Дениз" составлял около 10 миллиарда кубометров в год. Когда "Шах Дениз-2" будет полностью введен в эксплуатацию со всеми четырьмя кластерами, мы получим дополнительно 16 миллиардов кубометров газа в год. В конечном итоге добыча газа составит 26 миллиардов кубометров в год, и из них 10 миллиардов кубометров будут транспортироваться в Европу», - сказал Джонс.

Помимо этого он отметил, что BP планирует наращивать объемы экспорта газа в Турцию.

«В ближайшие несколько лет запланирован график наращивания продаж, что также приведет к увеличению продаж в Турцию. На данный момент у нас есть шесть действующих скважин, в феврале у нас заработают еще две скважины, а на "Шах Дениз-2" будут работать еще 26 скважин, значительная часть которых уже пробурена, и это дает нам представление о том, на какой стадии мы находимся», - сказал региональный президент.

Джонс отметил, что в 2020 году в рамках третей фазы разработки месторождения "Шах Дениз" будут проведены буровые работы.

«Это может открыть новые возможности для увеличения добычи газа, особенно когда у нас есть инфраструктура», - сказал он.

Отметим, что "Шах Дениз-2" является отправной точкой нового "Южного газового коридора", посредством которого впервые каспийский газ попадет на европейский рынок. В рамках второй стадии разработки месторождения будет добываться дополнительно 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них шесть миллиардов будет поставляться в Турцию, а 10 миллиардов - в Европу. В пиковый период объем добычи газа с месторождения «Шах Дениз» достигнет 26 миллиардов кубометров газа в год и 120 тысяч баррелей в день.

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

В соответствии с подписанными 17 декабря 2013 года в Баку документами, контракт по разработке "Шах Дениз" был продлен с 2036 года до 2048 года, а долевое участие SOCAR и BP (оператор проекта) в проекте увеличилось до 16,7 процента и 28,8 процента соответственно.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP (оператор) -28,8 процента, AzSD - 10 процентов, SGC Upstream - 6,7 процента, Petronas - 15,5 процента, Lukoil - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO -19 процентов.

Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @TalehMursagulov

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