Китай повышает цены на бензин и дизельное топливо

29 января 2019 16:47 (UTC+04:00)

Китай со вторника повысил розничные цены на бензин и дизельное топливо. Об этом, как передает Trend, сообщили агентству Синьхуа в Государственном комитете по делам развития и реформ КНР.

С учетом изменения цен на нефть на международном рынке, розничные цены на бензин и дизельное топливо будут повышены на 245 юаней (около 36,4 долларов США) и 230 юаней за тонну соответственно.

В соответствии с действующим механизмом, если международные цены на нефть изменяются на более чем 50 юаней и сохраняются на этом уровне в течение десяти рабочих дней, то на внутреннем рынке Китая цены на продукты переработки нефти, такие как бензин и дизтопливо, корректируются соответственно изменению.

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