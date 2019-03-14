ОПЕК видит необходимость в продлении мер по стабилизации рынка нефти в 2019 году

Рост предложения нефти от стран "не ОПЕК" в 2019 году будет все еще превышать темпы роста спроса. Чтобы избежать нового дисбаланса, "ответственные производители" должны продолжить свою кооперацию в 2019 году, говорится в отчете ОПЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спрос на нефть будет расти умеренными темпами в 2019 году, и в прогнозе на этот год он все еще намного ниже роста предложения от стран, не входящих в ОПЕК", - отмечается в докладе. В ОПЕК считают, что это подчеркивает важность тех мер, которые предпринимают "ответственные производители".

"Во избежание повторения дисбаланса на рынке, следует продолжать поддерживать стабильность в течение 2019 года", - говорится в отчете.

В своем февральском отчете организация сохранила прогноз по росту спроса на нефть в текущем году на уровне 1,24 млн б/с, но повысила оценку по росту предложения от стран "не ОПЕК" за счет изменения прогнозов поставок из Канады и ряда стран Африки.

Так, прогноз повышен на 60 тыс. б/с - до 2,24 млн б/с. Объем предложения в целом теперь оценивается в 64,43 млн б/ с.

Страны ОПЕК в феврале сократили суточную добычу нефти на 221 тыс. баррелей по сравнению с январем - до 30,55 млн баррелей. Более половины этой динамики обеспечила Венесуэла, чья добыча в феврале упала на 142 тыс. баррелей - до 1 млн баррелей в сутки.

К октябрю 2018 года, принятому за базовый в соглашении ОПЕК+, 11 стран ОПЕК, участвующих в сделке (Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сделки), снизили общую добычу на 857 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, в феврале их совокупная суточная добыча составила 25,89 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре. По условиям соглашения, они должны были снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, в феврале обязательства были исполнены на 106%.

Саудовская Аравия в феврале снизила добычу на 86 тыс. баррелей в сутки, Ирак - на 70 тыс. баррелей, Кувейт - на 14 тыс. баррелей и ОАЭ - на 4 тыс. баррелей. Другие страны, наоборот, прирастили производство, несмотря на договоренности. В их числе Ангола, Экваториальная Гвинея и Нигерия.

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