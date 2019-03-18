Проведение заседания ОПЕК в Баку говорит о значимости Азербайджана на мировой арене – депутат

18 марта 2019 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведение заседания в формате “ОПЕК+” в Баку является значимым событием в рамках сотрудничества между Азербайджаном и членами Организации стран-экспортеров нефти. Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, член парламентской комиссии по экономическим вопросам, промышленности и предпринимательству, эксперт-экономист Руфат Гулиев.

Он отметил, что Азербайджан входит в число стран, тесно сотрудничающих с ОПЕК.

Говоря о соблюдении соглашения по сокращению добычи нефти в рамках “ОПЕК+”, Гулиев сказал, что Азербайджан всегда выполняет свои обязательства, и будучи крупным экспортером нефти в регионе, страна заинтересована в регулировании вопросов объема и стабильных цен на нефть на мировом рынке.

Эти вопросы будут на повестке дня в рамках сегодняшнего заседания, так как, по словам эксперта, стабильность цен на нефть на рынке посредством сдерживания производства является оптимальным решением.

Отметим, что 18 марта в Баку проходит 13-е заседание Совместного мониторингового комитета министров стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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