SOCAR построит Центр исследований и разработок в нефтехимической сфере в Турции

8 апреля 2019 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомпания Азербайджана SOCAR создаст Центр исследований и разработок в нефтехимической сфере на полуострове Алиага в Эгейском регионе (Измир, Турция), передает Trend со ссылкой на Daily Sabah.

Как сообщается, Азербайджан является крупнейшим прямым иностранным инвестором в Турции с 26 миллиардами долларов.

«Азербайджанские бизнесмены, собравшиеся по приглашению председателя Ассоциации азербайджанских предпринимателей (TAİB) Мехди Нагиева, заявили, что намерены удвоить эти инвестиции в ближайшие несколько лет. В то же время, Нагиев подчеркнул, что примерно 5,5 миллиарда долларов из 26 миллиардов долларов азербайджанских инвестиций было осуществлено представителями деловых кругов», - говорится в сообщении.

Генеральный директор SOCAR Turkey Real Estate Анар Мамедов, слова которого приводятся в сообщении, напомнил, что инвестиции Госкомпании в Турцию на сегодняшний день достигли около 15 миллиардов долларов.

«Общий объем запланированных инвестиций составляет около 20 миллиардов долларов. Поэтому мы планируем инвестировать оставшуюся сумму в ближайшие три-четыре года», - сказал Мамедов.

Говоря о Центре исследований и разработок в нефтехимической сфере на полуострове Алиага, Мамедов сказал, что его строительство начнется в текущем году и завершится к концу 2020 года.

Сообщается, что в центре будут осуществляться работы по разработке продуктов нефтехимии, материалов и проблемой энергоэффективности, а также технологиями очистки сточных вод.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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