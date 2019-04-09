В энергетический сектор Азербайджана будет вложено 20 миллионов долларов

9 апреля 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В энергетический сектор Азербайджана в период с 2018 по 2025 годы будет вложено около 20 миллионов долларов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на издание Marketing Analysis Azerbaijan 2019.

В издании говорится, что в рамках запланированных проектов предусматривается дальнейшее развитие крупного блока нефтегазоконденсатных месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ).

Отмечается, что предстоящее строительство двух платформ для проекта “Центрально-Восточный Азери” является одним из самых привлекательных для инвестирования проектов.

Далее в издании говорится, что новые соглашения о разделе продукции (PSA) способствуют привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор страны.

«Ожидается, что добыча газа с месторождения “Абшерон” начнется с третьей четверти 2020 года. Сначала ежегодно будет добываться 1,5 миллиарда кубометров газа и 700 тысяч тонн конденсата. Начиная с 2022-2023 годов, ежегодная добыча газа увеличится до четырех миллиардов кубометров», - отмечается в аналитическом издании.

В Marketing Analysis Azerbaijan 2019 также отмечается важность таких крупных месторождений, как “Карабах”, “Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара”, “Умид-Бабек”, “Мурадханлы-Джафарли-Зардаб”.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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