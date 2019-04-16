SOCAR о поставках нефтепродуктов в Пакистан

16 апреля 2019 07:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания "SOCAR Trading" (торговый дом азербайджанской госкомпании SOCAR) заключит долгосрочный контакт, предусматривающий поставки в объёме более 1 миллиона тонн нефтепродуктов в год в Пакистан.

Об этом сказал Trend глава отдела по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Для первоначальной партии продуктов стоимостью 100 миллионов долларов будет выделена кредитная линия. В итоге SOCAR становится вторым по счету долгосрочным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Пакистан", - сказал он.

Отметим, что ранее экономический координационный комитет Кабинета министров Пакистана утвердил соглашение о поставках топлива с азербайджанской госкомпанией SOCAR.

"Комитет одобрил предложение министерства нефти относительно соглашения о поставке топлива между Государственной нефтяной компанией Пакистана (PSO) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)", - говорилось в сообщениях пакистанских СМИ.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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