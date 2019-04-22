Согласован текст кредитного соглашения по финансированию проекта IGB (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Согласован текст кредитного соглашения между Европейским инвестиционным банком (EIB) и Болгарским энергетическим холдингом (BEH) по финансированию проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, сообщила Trend в четверг исполнительный директор проектной компании ICGB Теодора Георгиева.

"Нам необходимо подписать кредитное соглашение между EIB и BEH, а также соглашение о перекредитовании между BEH и ICGB. Текст кредитного соглашения между BEH и EIB уже согласован. Теперь коллеги из компании Poseidon, которая является одним из акционеров ICGB, пересматривают соглашение о перекредитовании. Наша цель - подписать оба соглашения не позднее июня", - сказала она.

Георгиева отметила, что перед строительством необходимо также согласовать договор о врезке трубопровода, что является техническим требованием.

По ее словам, договор о межсетевом соединении будет подписан между Грецией и Болгарией до начала эксплуатации.

"Строительство начнется в июне. Сейчас мы планируем церемонию закладки фундамента", - добавила исполнительный директор.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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