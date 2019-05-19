Аль-Фалех заявил, что решение ОПЕК+ должно способствовать снижению мировых запасов нефти

19 мая 2019 19:23 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия выступает за снижение коммерческих запасов нефти. Об этом сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех до начала заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что моя рекомендация моим коллегам будет такой - стимулировать плавное снижение запасов нефти и оставаться на траектории снижения коммерческих запасов нефти до нормального уровня", - сказал он. Аль-Фалех отметил, что мировые коммерческие запасы нефти растут.

По его словам, сейчас рынок нефти находится в "деликатной ситуации", в том числе из-за санкций и перебоев с поставками нефти.

Министр сообщил, что все участники соглашения ОПЕК+ понимают необходимость продления сделки.

"Я бы сказал, что все понимают, что мы должны продолжать путь, начатый два с половиной года назад", - заявил аль-Фалех.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ проходит 19 мая в Джидде. В состав комитета входят восемь стран, в том числе ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Ирак и Казахстан. Сопредседателями комитета являются Россия и Саудовская Аравия. По итогам встречи министры озвучат текущие итоги исполнения соглашения о сокращении добычи. По данным источника ТАСС, в апреле сделка была исполнена на 168%.

На заседании также будет проанализирована ситуация на мировом рынке нефти и вынесены рекомендации по сделке для предстоящей конференции ОПЕК+, которая пройдёт в Вене.

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