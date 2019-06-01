Еврокомиссия: Завершение первой очереди TANAP усилило роль Турции в укреплении энергобезопасности в ЕС

БАКУ/Trend/ - Роль Турции в укреплении энергетической безопасности в регионе и на пространстве Европейского союза (ЕС) усилилась благодаря завершению первой очереди проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является основой «Южного газового коридора», сообщает в субботу Trend со ссылкой на отчет Еврокомиссии «Turkey 2019 Report».

«Достигнут очень хороший прогресс в обеспечении безопасности поставок. Первая очередь проекта TANAP была завершена в июне 2018 года. Вторая очередь, предусматривающая поставки газа в Европу через Трансадриатический трубопровод (TAP), как ожидается, будет завершена в соответствии с планом к июню 2019 года», - говорится в отчете.

Отметим, что пока газопровод действует только до города Эскишехир, где газ передается покупателю – компании «Боташ» и попадает в ее внутреннюю газотранспортную сеть.

На востоке TANAP соединен с расширенным Южно-Кавказским газопроводом, который берет начало на Сангачальском газовом терминале недалеко от Баку.

После ввода в строй второй очереди TANAP от Эскишехир до греческой границы, он будет соединен со строящимся Трансадриатическим газопроводом (TAP), по которому начнутся поставки шахденизского газа в Европу.

Все три линии – части проекта «Южный газовый коридор», который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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