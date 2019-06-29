Азербайджан примет участие на встрече ОПЕК+

29 июня 2019 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие в 15-ом заседании и шестой министерской встрече ОПЕК+, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство энергетики.

В сообщении отмечается, что министр энергетики прибудет в Вену 30 июня по приглашению генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Сануси Баркиндо.

ОПЕК и ряд не входящих в данную организацию стран (ОПЕК +) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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