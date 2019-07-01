TANAP готов к поставкам газа в Европу с 1 июля (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Завершено строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является основной частью «Южного газового коридора», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию SOCAR.

«Являющийся основным сегментом «Южного газового коридора» газопровод TANAP приведен в состояние готовности, для транспортировки азербайджанского газа в Европу с первого июля 2019 года», - говорится в сообщении SOCAR.

Как отмечается, после завершения строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), который является последним сегментом «Южного газового коридора», азербайджанский природный газ, добываемый в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», будет транспортироваться в Европу через TANAP и TAP, что увеличит доходы Азербайджана и внесет значимый вклад в энергобезопасность Европы.

В то же время, TANAP вошел в историю как наиболее протяженный газопровод с самым широким диаметром труб в Турции, Ближнем Востоке и Европе, говорится в материале.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении, сказал, что «Южный газовый коридор и TANAP сегодня уже являются реальностью.

Президент SOCAR напомнил, что в прошлом году начались первые поставки газа в Турцию через TANAP, а сегодня этот газопровод уже полностью готов к поставкам природного газа в Европу и остается только ожидать завершения работ по строительству TAP.

Отметим, что первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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