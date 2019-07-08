TAP имеет большое значение в диверсификации энергоресурсов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Роль Трансадриатического трубопровода (TAP) в диверсификации поставки энергоресурсов велика.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, сказал заместитель министра иностранных дел Италии Гульельмо Пики на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

Пики отметил важность “Южного газового коридора” (ЮГК) как для Азербайджана, так и для Италии.

Шахбазов, в свою очередь, подчеркнул важную роль энергетического сектора в экономическом партнерстве с Италией и коснулся преимуществ проекта TAP для итальянских потребителей.

Министр также отметил, что страны успешно сотрудничают во всех сферах.

Говоря о деятельности итальянских компаний в Азербайджане, министр сказал, что они расширили свою деятельность в стране и имеют возможность участвовать в процессе диверсификации экономики.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу. Проект на данный момент завершен более чем на 88 процентов.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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