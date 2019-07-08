TAP имеет большое значение в диверсификации энергоресурсов (ФОТО)

8 июля 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Роль Трансадриатического трубопровода (TAP) в диверсификации поставки энергоресурсов велика.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, сказал заместитель министра иностранных дел Италии Гульельмо Пики на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

Пики отметил важность “Южного газового коридора” (ЮГК) как для Азербайджана, так и для Италии.

Шахбазов, в свою очередь, подчеркнул важную роль энергетического сектора в экономическом партнерстве с Италией и коснулся преимуществ проекта TAP для итальянских потребителей.

Министр также отметил, что страны успешно сотрудничают во всех сферах.

Говоря о деятельности итальянских компаний в Азербайджане, министр сказал, что они расширили свою деятельность в стране и имеют возможность участвовать в процессе диверсификации экономики.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу. Проект на данный момент завершен более чем на 88 процентов.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хикмет Четин: Нагорно-карабахский конфликт должен быть решён на основе резолюций ООН
Нагорно-карабахский конфликт 10:54
Хикмет Четин: Азербайджан является центральным актором в регионе и за его пределами
Общество 10:45
Эльмар Мамедъяров: Нам все еще нужно укреплять нашу независимость
Общество 10:15
Аналитик: Азербайджан полностью выполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+
Энергетика 09:34
В Азербайджане растет производство метанола
Энергетика 7 июля 23:00
Образцы культурного наследия Италии и США внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 7 июля 19:34
Лента новостей
В Грузии растут цены на табак
Бизнес 11:04
Сеул направит делегацию в Токио для обсуждения торговых ограничений
Другие страны 11:04
Курс евро опять резко упал к узбекскому суму
Бизнес 11:01
Израиль: здоровые продукты будут маркировать зеленой меткой
Израиль 11:00
General Electric и Grupo Cobra модернизируют ГЭС в Узбекистане
Энергетика 10:57
Хикмет Четин: Нагорно-карабахский конфликт должен быть решён на основе резолюций ООН
Нагорно-карабахский конфликт 10:54
В Кыргызстане пройдет первый Экономический форум ЕС-ЦА
Центральная Азия 10:50
Гянджинский завод приобретает комплектующие «КамАЗ»
Экономика 10:50
Объявлены результаты конкурса по приему в V и VII классы лицеев и школ-лицеев Баку
Общество 10:49