По центральноазиатскому газопроводу доставлено 23 млрд кубометров газа в Китай

5 августа 2019 12:36 (UTC+04:00)

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