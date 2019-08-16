Строительство газопровода «Сарыарка» в Казахстане завершено на 75%

БАКУ /Trend/ - В Казахстане проложено 796,6 километра газопровода «Сарыарка», что означает, что уже построено 75 процентов от общей протяженности линейной части газопровода, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу «КазМунайГаз».

Отметим, «Сарыарка» должна повысить уровень энергетической безопасности страны, обеспечить бесперебойное газоснабжение центральных и северных регионов, улучшить экологическую обстановку. В будущем планируется постепенно переводить на газ частные и малые коммунальные котельные, жилые дома и теплоэлектроцентрали.

Срок планируемого окончания работ по строительству линейной части – конец текущего года. Вслед за этим акиматы планируют приступить к работам по газификации населенных пунктов, в том числе столицы.

Как сообщает пресс-служба, сварочные работы полностью завершены в Кызылординской области и в настоящее время ведутся в Карагандинской и Акмолинской областях. На проекте применяются самые современные технологии сварки, позволяющие прокладывать трубу диаметром 820 миллиметров со скоростью свыше шести километров в сутки.

На сегодня сварочные комплексы работают в Карагандинской области на 794 километре и на 844 километре трассы газопровода, а также в Акмолинской области на 970 километре и на 1 056 километре трассы газопровода.

В строительстве магистрального газопровода задействовано свыше двух тысяч человек и 800 единиц техники. Операционную деятельность осуществляет АО «АстанаГаз КМГ», акционерами которого является АО «ФНБ «Самрук-Казына» и АО «НУХ «Байтерек». Генеральным подрядчиком строительства определен АО «НГСК «КазСтройСервис».

Магистральный газопровод «Сарыарка» предназначен для газификации Нур-Султана, центральных и северных регионов страны. Строительные работы по проекту начались в ноябре 2018 года. Мощность газопровода составит 2,2 миллиарда кубометров газа в год.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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