МАГАТЭ направит миссию для проверки ядерной инфраструктуры Узбекистана

БАКУ/Trend/ - Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) посетит Узбекистан в 2020 году, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом, во время состоявшейся накануне пресс-конференции, заявил журналистам заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков, находящийся с визитом в Ташкенте.

«Мы предлагаем интегрированную проверку ядерной инфраструктуры — INIR, мы договорились с Узбекистаном, что они закажут в следующем году такую проверку», — сказал Чудаков по итогам переговоров с руководством министерства энергетики и Агентства «Узатом».

Чудаков отметил, что документация МАГАТЭ должна лежать в основе любых надзорных и регулирующих органов тех стран, которые намерены развивать атомную отрасль.

"Мы готовы провести серию миссий в рамках развития атома в Узбекистане", - добавил замглавы МАГАТЭ.

Генеральный директор «Узатома» Журабек Мирзамахмудов пояснил, что в апреле Узбекистан официально направил запрос на проведение миссии INIR для оценки состояния развития ядерно-энергетической программы.

«В октябре в Ташкенте будет проведен семинар МАГАТЭ по подготовке узбекских специалистов к данной миссии», — отметил Мирзамахмудов.

Напомним, что в рамках реализации проекта строительства первой в Узбекистане АЭС при содействии МАГАТЭ разработана программа повышения кадрового потенциала и созданию ядерной инфраструктуры на 2020−2021 годы.

В сентябре 2018 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории Узбекистана. Госкорпорация «Росатом» планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения «3+» с реакторными установками ВВЭР-1200.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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