Азербайджанская нефть подешевела

23 августа 2019 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 22 августа составила 63,12 доллара за баррель, что на 0,94 доллара ниже цены за предыдущий день, сообщил в пятницу Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в четверг составила 62,49 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 0,91 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует ее по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 59,46 доллара за баррель, что на 1,00 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 22 августа составила 59,60 доллара за баррель, что на 1,04 доллара ниже предыдущего показателя.

Официальный курс на 23 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 22 августа 17:16
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно
Энергетика 21 августа 12:29
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 20 августа 17:09
Страны ОПЕК+ в июле сократили добычу почти на 2 млн баррелей в сутки
Другие страны 20 августа 11:08
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 12 -16 августа
Энергетика 17 августа 14:56
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 17 августа 14:31
Лента новостей
Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов жары
Общество 12:52
Производство химпродукции в Казахстане выросло в денежном выражении более чем втрое
Бизнес 12:49
Узбекистан наладит поставку в Афганистан двух моделей грузовиков КамАЗ
Бизнес 12:46
В Индии четыре человека погибли после обрушения стены храма
Другие страны 12:46
Petronas, Dragon Oil ведут переговоры с Туркменистаном о продлении договоров по освоению Каспия
Энергетика 12:39
Узбекистан планирует довести долю ВИЭ в энергетике до 25%
Энергетика 12:35
ООН консультирует Туркменистан в вопросах таможенного контроля
Туркменистан 12:31
В Туркменистане запущен завод по выпуску керамических кирпичей
Бизнес 12:28
На Майорке на кладбище нашли незахороненные останки сотен человек
Европа 12:27