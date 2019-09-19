Азербайджан увеличил добычу газа на 18,8%

19 сентября 2019 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане за восемь месяцев текущего года было добыто 23,1 миллиарда кубометров газа, что на 18,8 процента превышает показатели соответствующего периода прошлого года. Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции в штаб-квартире правящей партии "Ени Азербайджан", сообщает в четверг Trend.

За отчетный период объемы экспорта газа составили 7,2 миллиарда кубометров (рост на 26,3 процента).

В целом до сегодняшнего дня по газопроводу TANAP в Турцию было направлено более чем 2,5 миллиарда кубометров газа.

По прогнозам, производство газа на конец 2019 года по сравнению с прошлым годом возрастет на 19 процентов (5,8 миллиарда кубометров), экспорт - на 25 процентов. Производство в 2020 году составит 40,2 миллиарда кубометров, в 2021 году - 45 миллиардов кубометров.

Также Шахбазов добавил, что на месторождении «Шахдениз» с момент введения его в эксплуатацию было произведено 110,8 миллиарда кубометров газа, 26,8 миллиона тонн - конденсатов. 73,7 миллиарда кубометров газа было экспортировано.

За январь - август текущего года 10,9 миллиарда кубометров газа, 2,3 миллиона тонн конденсатор приходится на долю месторождения «Шахдениз», сказал министр.

По словам Шахбазова, за этот период в Турцию было экспортировано 5,7 миллиарда кубометров газа, что на 33,8 процента превышает показатели аналогичного периодом прошлого года.

В текущем году ожидается увеличить производство газа на месторождении «Шахдениз» по сравнению с прошлым годом на шесть миллиардов кубометров, в 2020 году - на 8,5 миллиарда кубометров газа, 2021 году - 12 миллиардов кубометров до 23 миллиардов кубометров газа.

Также министр заявил, что в нынешнем и в следующем году потребление газом составит более чем 14 миллиардов кубометров. В 2018 этот показатель составлял 12,6 миллиарда кубометров.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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