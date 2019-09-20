«Контракт века» - 25-летний путь к успеху

20 сентября 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Сегодня партнерство "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) отметило 25-летие соглашения о разделе продукции (СРП), подписанного 20 сентября 1994 года между правительством Азербайджана и одиннадцатью международными компаниями из восьми стран.

Этот контракт, получивший впоследствии название "Контракт века", был продлен в сентябре 2017 года до конца 2049 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на совместное заявление SOCAR и BP.

"Сегодня мы отмечаем 25-летие СРП на АЧГ известного как "Контракт века". Этот контракт сыграл уникальную роль в истории независимого Азербайджана. Хотя с исторической точки зрения эти 25 лет не такой долгий срок, они прошли в атмосфере напряженной повседневной работы. Оглядываясь назад на грандиозность реализованных нами проектов, мы испытываем чувство гордости», - заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, за последние 25 лет годовая добыча нефти в Азербайджане выросла в четыре раза, способствуя восстановлению всех отраслей экономики. В азербайджанском секторе Каспийского моря для разработки глубоководных месторождений были применены некоторые важные технологии и инновационные решения. За эти годы в экономику Азербайджана было инвестировано в общей сложности около 265 миллиардов долларов, в то время как объем инвестиций в нефтегазовую отрасль составил 101 миллиард долларов, причем только партнеры АЧГ инвестировали в освоение этих месторождений около 36 миллиардов долларов.

По словам Гэри Джонса, регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции, 25-летний юбилей знаменует собой важную веху в новой истории нефтегазовой промышленности Азербайджана. Это историческая дата для SOCAR, BP и всех других партнеров по контракту АЧГ.

"То, что было достигнуто этим контрактом с 1994 года, является экстраординарным. Именно с этим контрактом началось масштабное развитие, превратившее Азербайджан в одного из крупнейших мировых поставщиков энергоресурсов и трансформировавшее экономику страны. Одной из причин такого успеха является исключительное партнерство, построенное в АЧГ. И за это мы хотим воздать должное Президенту Ильхаму Алиеву, его правительству и SOCAR. Вместе мы продемонстрировали, что может дать партнерство", – сказал он .

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