В НГДУ им. Наримана Нариманова обсудили вопросы развития нефтяной инфрастуктуры

30 ноября 2019 15:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ -Состоялось совещание по вопросам развития нефтяной и социальной инфраструктуры в Наримановском нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) производственного объединения (ПО) "Азнефть", сообщает Trend со ссылкой на ПО.

В мероприятии приняли участие руководящие лица трестов «Комплескных буровых работ» и «Neftqaztikinti», Общества с ограниченной ответственностью (ООО) “SOCAR-AQŞ” и т.д.

Генеральный директор ПО "Азнефть" Дашгын Искендеров проинформировал о мерах по повышению добычи нефти и газа на месторождениях, эксплуатируемых ПО, а также о работе, проводимой в области охраны окружающей среды.

Генеральный директор НГДУ имени Наримана Нариманова рассказал о дальнейших перспективах эксплуатируемого НГДУ месторождения «Булла-дениз», а также проинформировал о новых скважинах, пробуренных на месторождении.

Затем начальник производственного отдела НГДУ имени Наримана Нариманова Парвиз Ахмедов выступил с презентацией, связанной с выполнением задач Управления по добыче нефти и газа и годовым планом.

На совещании также были озвучены предложения, охватывающие различные сферы, обсуждены предстоящие задачи.

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