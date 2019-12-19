Нефть торгуется у максимумом за три месяца на данных по запасам сырья в США

19 декабря 2019 09:27 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в четверг слабо изменяются, сохраняясь в районе максимальных отметок с сентября, на статистике минэнерго США по запасам сырья в стране. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05%, до 66,14 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,08%, до 60,8 доллара за баррель.

Поддержку ценам оказывают данные минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали немного большего снижения показателя — на 1,3 миллиона баррелей.

"Стоимость нефти как марки Brent, так и WTI находится наверху ценовых диапазонов, поэтому интересно посмотреть, как они будут держаться здесь", — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy).

Эксперт видит возможность повышения стоимости нефти WTI к отметке 61,5 доллара за баррель, однако "данный ценовой уровень может спровоцировать трейдеров к продажам".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во Флориде задержали китаянку за незаконное проникновение в поместье Трампа
США 07:54
Пелоси не готова выбрать обвинителей для процесса над Трампом в сенате
США 07:33
Трамп назвал процедуру импичмента политическим самоубийством Демпартии
США 07:11
Трамп уверен, что Сенат его полностью оправдает
США 06:28
Палата представителей США объявила импичмент Трампу
США 05:35
Глава Пентагона: объявлений о сокращении военного присутствия США в Афганистане пока нет
США 02:16
Лента новостей
Турецкий муниципалитет привлекает иностранных подрядчиков
Турция 10:33
В Азербайджане завершается срок передачи избирательных протоколов из ОИК в участковые комиссии на муниципальных выборах
Политика 10:24
Организованное в Шамахы семейное мега-шоу "Джыртдан и волшебный халат" подарило детям прекрасные, радостные моменты (ФОТО)
Общество 10:20
Управление по эксплуатации мелиоративных систем Нижней Мугани закупит запчасти для электрооборудования
Тендеры 10:17
Статус промышленных проектов Узбекистана на 2019 год
Бизнес 10:16
Компания "Opalus Partners Group" провела очередное мероприятие "HR Meetup" (FOTO)
Общество 10:13
Цены на азербайджанскую нефть на 18 декабря
Энергетика 10:10
Нагиф Гамзаев: Азербайджан несет большой вклад в укрепление сотрудничества между тюркоязычными странами
Общество 10:10
В Баку главврач Мефистофель показал эксперименты над человеческим разумом! Деньги, слава, наслаждения…(ВИДЕО, ФОТО)
Культура 10:04