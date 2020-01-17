Минэнерго обнародовало количество обращений граждан за 2019 год

БАКУ/Trend/ - В минувшем году в министерство энергетики поступило 4,092 тысячи обращения по вопросам защиты потребителей, электроснабжения и газоснабжения и по поводу счетчиков, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Как отмечается в сообщении, 1,887 тысячи обращений касались вопросов электроснабжения, 820 - газоснабжения, 1,385 тысячи - других вопросов.

«Заявки по вопросам электроснабжения были связаны с подключением к сети электроснабжения, дефектами счетчиков, непригодностью электроустановок и оборудования, качеством электроэнергии, перебоями в подаче электроэнергии и другими недостатками», - отмечается в сообщении.

Также говорится, что обращения, связанные с вопросами газоснабжения, касались газификации, задолженности и штрафов, перебоев в подаче газа, утечки газа, счетчиков.

«За отчетный период 3,533 тысячи обращений были рассмотрены министерством энергетики и Агентством по регулированию энергетических вопросов», - отмечается в сообщении.

Отметим, что в отчетный период в столице и регионах министр энергетики и заместители министра принимали граждан. Таким образом в городах Баку, Ширван, Лянкяран, Масаллы, Лерик, Хачмаз, Губа, Сиязань, Шеки, Габала, Загатала, Гянджа, Геранбой, Гедабек, Товуз, Газах, Шамкир, Имишли, Агдам, Бейлаган, Евлах, Мингячевир, Барда, Кюрдамир, Гейчай и Зардаб было принято 362 гражданина.

Были выслушаны их обращения и приняты меры в соответствии с требованиями законодательства по поднятым вопросам, даны соответствующие поручения структурным подразделениям министерства, говорится в сообщении.

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