Обнародованы показатели инвестиций в нефтегазовый сектор за 2019 год

25 января 2020 21:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019 году в нефтегазовый сектор Азербайджана поступило 5,5 миллиарда манатов, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года меньше на 7,63 процента (5,92 миллиарда манатов), сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период наибольший объем инвестиций был отмечен в декабре - 689 миллионов манатов, а наименьший – в феврале 358,9 миллиона манатов.

Сравнительная таблица средств, направленных на основной капитал в нефтегазовом секторе:

Январь-Декабрь

2019 года

млн манатов

Январь-Декабрь

2018 года

млн манатов

Январь

362,0

597,6

Февраль

358,9

410,9

Март

373,9

404,5

Апрель

422,4

465,5

Май

399,5

475,2

Июнь

442,2

473

Июль

418,5

499,7

Август

484,1

646,2

Сентябрь

537,9

458,8

Октябрь

471,5

498

Ноябрь

529,6

403,8

Декабрь

689,0

615,7

Отметим, что в 2018 году объем инвестиций в нефтегазовый сектор составил почти шесть миллиардов манатов.

Официальный курс на 22 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav2105

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