БАКУ/Trend/ - Грузия продолжит закупать топливо у Азербайджана, об этом рассказал Trend Вано Мтвралашвили - председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

По его словам, в Грузии уже третий год на бензин действует стандарт Евро-5, а на дизельное топливо в течение 2020 года будет применяться стандарт Евро-4.

Как отметил Мтвралашвили, на розничном рынке Грузии оперирует SOCAR Georgia Petroleum ( дочернее предприятие Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR), которая является одной из ведущих компаний на грузинском рынке.

По его словам, 45 процентов топлива в Грузию поступает из Азербайджана. Данное топливо соответствует стандарту Евро-4.

"Стандарт дизельного топлива, который планировали ввести с первого января 2020 года, запрещает импорт дизельного топлива Евро-4", - отметил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

По его словам, в случае вступления закона в силу, импорт дизельного топлива из Азербайджана в Грузию пришлось бы приостановить.

"Если бы мы перешли на стандарт Евро-5 в 2020 году, Азербайджан не смог бы больше поставлять топливо на грузинский рынок, так как Россия, Румыния и Болгария, экспортирующие топливо в Грузию, уже применяют Евро-5. Потому наш Союз обратился к правительству с просьбой о переносе на год перехода на Евро-5, чтоб Азербайджан и дальше присутствовал на грузинском рынке", - сказал Мтвралашвили.

По его словам, соглашение было достигнуто, и в связи с данным вопросом было принято правительственное постановление, в соответствии с которым Грузия перенесла переход на стандарт Евро-5.

"Азербайджан - основной поставщик дизельного топлива в Грузию и произведенное в Азербайджане дизельное топливо дешевле, чем российское. Основными поставщиками дизельного топлива после Азербайджана являются Россия, Румыния и Болгария", - отметил Мтвралашвили.

Вместе с этим в Азербайджане уже ведется модернизация нефтеперерабатывающего завода, после чего станет возможным производство дизельного топлива стандарта Евро-5.

"Модернизация Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева позволит производить топливо стандарта Евро-5 и повысить ежегодный объем производства", - отметил заместитель начальника отдела по связям с общественностью и мероприятиям Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, в настоящее время реализуются второй и третий этапы проекта по реконструкции и модернизации завода.

"Завод производит 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и т.д. В рамках проекта по реконструкции, в 2021-2022 годы в Азербайджане предусмотрено производство дизельного топлива и бензина стандарта Евро-5. В 2024-2025 годах планируется увеличить производство до 7,5 миллиона тонн", - отметил Ахмедов.

По его словам, в будущем также планируется выпуск высокооктанового бензина АИ-95 и АИ-98.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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