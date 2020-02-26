Основная задача Грузии состоит в создании открытого рынка электроэнергии - ЕС

Энергетика 26 февраля 2020 11:47 (UTC+04:00)
Основная задача Грузии состоит в создании открытого рынка электроэнергии - ЕС

БАКУ/Trend/ - Основной задачей Грузии является создание открытого, конкурентного и ликвидного рынка электроэнергии, рассказали Trend в Европейском Союзе (ЕС).

"Группа управления EU4Energy помогает грузинским властям обеспечить полное открытие рынка электроэнергии, включая разработку нормативно-правовой базы со всеобъемлющим сводом вторичного законодательства, поддерживающего открытие и эксплуатацию рынка", - сказали представители ЕС.

По данным ЕС, поддержка EU4Energy в реформировании рынка природного газа в Грузии направлена на разработку условий для эксплуатации, управления и функционирования распределительных сетей ."Эта работа будет способствовать открытию газового рынка, привлечению инвестиций и повышению безопасности поставок газа в Грузию", - заявили в ЕС.

Как отметил ЕС, на региональном уровне Секретариат Энергетического сообщества через EU4Energy предоставляет структурированный форум стран-партнеров для определения ключевых региональных проектов в области энергетической инфраструктуры.

"Секретариат поддерживает процесс отбора приоритетных проектов, применяя конкретную методологию и критерии для оценки инвестиций в проекты в области электроэнергетики и газовой инфраструктуры", - сказали представители ЕС.

Программа EU4Energy направлена на повышение качества энергетических данных и статистики, формирование региональных дискуссий по выработке политики, укрепление законодательной и нормативной базы и улучшение доступа к информации в странах-партнерах. Программа является ключевым компонентом инициативы EU4Energy.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

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