ОПЕК+ обсуждает перенос совещания по нефти на 9 апреля

Энергетика 4 апреля 2020 12:46 (UTC+04:00)
ОПЕК+ обсуждает перенос совещания по нефти на 9 апреля

Переговоры стран ОПЕК+ могут быть перенесены с 6 на 9 апреля, финальной даты пока нет. Как передает Trend, об этом сказали ТАСС два источника в делегациях.

"Возможно, перенесем на четверг. Но это еще не точно", - сказал один из собеседников. Другой подтвердил, что 6 апреля уже не является окончательной датой. Причины возможного переноса не озвучивались, но известно, что страны ОПЕК работают над тем, чтобы привлечь к консультациям как можно больше стран помимо США.

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