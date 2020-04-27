Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 20-24 апреля

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (20-24 апреля) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли", составила 18,21 доллара за баррель, что на 3,31 доллара меньше предыдущего показателя,сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 21,30 доллара за баррель, минимальная – 15,81 доллара.

20-24 апреля средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated составила 15,77 доллара за баррель, что на 3,66 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 19,10 доллара за баррель, минимальная – 13,24 доллара за баррель.

На минувшей неделе средняя цена на нефть сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 16,37 доллара за баррель, что на 0,9 доллара меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 18,41 доллара за баррель, минимальная – 14,23 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Официальный курс на 27 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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