США изучают возможность хранения еще нескольких сотен миллионов баррелей нефти

Правительство США рассматривает возможность закачки в хранилища еще нескольких сотен миллионов баррелей нефти. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду на совещании в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя вопрос об оказании помощи американской нефтяной отрасли.

"Мы рассматриваем много различных стратегий [поддержки американских нефтяного сектора]. <...> Как я уже говорил ранее, это не будет спасение акционеров [нефтяных компаний]. Но это будет в поддержку национальной безопасности", - отметил глава Минфина США.

При этом он напомнил, что администрация США, пользуясь низкими ценами на энергоносители на мировых рынках, заполняет стратегический нефтяной резерв. Кроме того, частные компании платят Министерству энергетики США за хранение их нефти в стратегическом резерве, подчеркнул Мнучин. "Мы также изучаем потенциальную возможность хранить еще несколько сотен миллионов баррелей", - заявил при этом министр финансов. Он не уточнил, где именно предполагается хранить это черное золото, поскольку стратегический резерв почти заполнен.

"Мы изучаем множество различных вариантов действий, мы поддерживаем контакт с множеством людей во всем мире. И президент решил, что мы будем защищать [таким образом] интересы национальной безопасности и рабочие места", - добавил Мнучин.

Ранее Минэнерго США сообщало о решении закупить 77 млн баррелей нефти американского производства для стратегического резерва. Позднее представитель министерства сообщил ТАСС, что американская администрация приостанавливает закупку дешевой нефти, поскольку Конгресс США отказался предоставлять финансирование. На эти цели Минэнерго запрашивало $3 млрд. В начале апреля Трамп также заявлял, что американское правительство позволит частным нефтедобывающим компаниям страны временно хранить свою продукцию в государственном стратегическом резерве для продажи в будущем по более высоким ценам.

Максимальный объем стратегического нефтяного резерва США составляет 713,5 млн баррелей. Он был создан по решению Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 млн баррелей нефти. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительству.