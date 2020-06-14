Нефтепровод Trans Mountain закрыт в Канаде после разлива

В результате разлива нефти в канадском городе Абботсфорд, провинция Британская Колумбия, закрыт нефтепровод компании Trans Mountain. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщили в компании.

На сайте компании сообщается, что информация об инциденте поступила только в субботу утром. К настоящему моменту разлив взят под контроль, ведутся очистительные работы.

"Соответствующие регулирующие органы были уведомлены, угрозы для общества нет", - говорится в заявлении компании.

Ведется расследование произошедшего.

На данный момент масштаб разлива еще не определен, однако известно, что он уже был полностью сдержан.