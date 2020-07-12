SOCAR обнародовала объёмы инвестиций в «Южный газовый коридор»

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день ЗАО "Южный Газовый Коридор" инвестировало примерно 10 миллиардов долларов CША в проекты Южного Газового Коридора (ЮГК), используя доходы от проектов, уставной капитал и заёмные средства.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Как отметил Ахмедов, с первого января по 30 июня 2020 года компания потратила примерно 63,6 миллиона долларов CША для финансирования своей доли участия в проектах ЮГК.

Отметим, что проект ЮГК, инициированный Азербайджаном и предусматривающий транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, является одним из приоритетных для ЕС.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, то есть будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в 40 миллиардов долларов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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