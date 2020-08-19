Equinor о текущем статусе проекта «Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара»

БАКУ/ Trend/ - Норвежская компания Equinor обрабатывает сейсмические данные структуры "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" в Азербайджане, сказали в Equinor в ответ на вопрос Trend о статусе проекта.

"Мы можем подтвердить завершение 2D и 3D сейсморазведки на "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара", которая проводилась с октября по декабрь 2019 года. Работы проводились компанией Caspian Geo. Данные в настоящее время обрабатываются, и пока рано говорить, когда будет завершена их интерпретация", - сказали в компании.

В Equinor заявили, что принято решение отложить бурение на перспективной структуре "Айпара" из-за проблем с эксплуатацией в связи с коронавирусом,

"Пока рано говорить, когда будет пробурена скважина - новый график будет определен позже", - сказали в компании.

Отметим, что разведочная площадь "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" расположена примерно в 50 километрах к востоку от Баку, примерно в 14 километрах к востоку от материковой части Азербайджана (Абшеронский полуостров) и примерно в семи километрах к востоку от островов Пираллахи и Чилов на глубинах от 20 до 225 метров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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