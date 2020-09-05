MOL Group огласила чистую выручку от «Азери-Чираг-Гюнешли»

БАКУ / Trend / - Чистая выручка венгерской MOL Group от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря составила 8,8 миллиарда форинтов (30,080 миллиона долларов США) в период с 16 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на MOL Group.

Прибыль компании за этот период составила 3,965 миллиарда форинтов (13,553 миллиона долларов США), говорится в отчете MOL Group.

Отметим, что MOL Group приобрела долю американской компании Chevron в АЧГ.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, SOCAR – 25 процентов, MOL – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TPAO – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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