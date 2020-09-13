COVID-19 оказал негативное влияние на проекты ВИЭ в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на реализуемые в Казахстане проекты возобновляемой энергетики (ВИЭ), сообщили Trend в министерстве энергетики Казахстана.

По словам представителя министерства, в этой связи, вопрос продления действующих Договоров с ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ" вынесен на заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения.

"На вышеуказанном заседании Государственной комиссии было принято решение для энергопроизводящих организаций, использующих ВИЭ и имеющих действующие договоры покупки расчетно-финансовым центром, предусмотреть продление сроков предоставления копии уведомления о начале строительно-монтажных работ и (или) копии акта приемки в эксплуатацию объекта по использованию ВИЭ на срок не превышающий один календарный год", - сказали в министерстве.

В министерстве отметили, что проекты, запуск которых был запланирован в первом полугодии 2020 года, были перенесены на второе полугодие текущего года.

"Временное ограничение и приостановка разрешений на въезд иностранных специалистов, также повлияли на сроки строительных работ. Закрытие границы привело к трудностям с поставками импортных комплектующих частей и оборудования. Вместе с тем ведутся работы в налаживании выдачи разрешительных документов иностранным специалистам и вопросы поставок оборудования с уполномоченными государственными органами Казахстана", - сказали в министерстве.

В министерстве подчеркнули, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию 13 объектов суммарной мощностью 262,53 МВт (8 ветряных электростанций - 183 МВт; 2 солнечных электростанций - 14,95 МВт; 3 гидроэлектростанций - 64,58 МВт).

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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