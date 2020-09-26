В Казахстане отмечается положительная тенденция в области раскрытия информации нефтегазовых компаний

Энергетика 26 сентября 2020 15:00 (UTC+04:00)
В Казахстане отмечается положительная тенденция в области раскрытия информации нефтегазовых компаний

БАКУ /Trend/ - По данным рейтингов открытости экологической информации нефтегазовых компаний (НГК) Казахстана с 2017 по 2019 годы, в стране наблюдается положительная динамика в этой области, сообщил Trend Алексей Книжников, руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса.

По инициативе WWF России и группы "КРЕОН" в 2014 году начался проект по составлению рейтинга открытости экологической информации нефтегазовых компаний России. С тех пор он проводится ежегодно. Аналогичный рейтинг для нефтегазовых компаний Казахстана был инициирован в 2017 году.

По словам Алексея Книжникова, руководителя программы WWF России по экологической ответственности бизнеса, нефтегазовая отрасль очень закрытая, и работы в этом направлении предстоит много.

"Мы наблюдаем положительную динамику. Отмечу сразу, что отрасль очень закрытая, и работы в этом направлении предстоит много. Что же касается динамики, то, если вспомнить результаты первого рейтинга открытости экологической информации нефтегазовых компаний в Казахстане, который мы выпустили в 2017 году, средний балл, оценивающий степень раскрытия тогда был равен 0,42, а в 2019 году (это самое свежее исследование) – уже 0,62. Это хорошая тенденция, и по нашим прогнозам, цифра будет расти", - сказал он.

Комментируя важность открытости экологической информации и влияния уровня данной открытости на развитие нефтегазового сектора, Книжников отметил, что очевидно, что чем более открыто компании ведут свою работу, чем больше стремятся предоставлять информацию своевременно и правдиво, тем больше они ориентированы на диалог с обществом.

"О рейтингах узнаёт все больше компаний, и с каждым годом мы видим больше новых участников. Министерство энергетики и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан получают результаты наших рейтингов и признают важность развития таких механизмов, ведь Республика является участником Орхусской конвенции, а рейтинг, в основе концепции которого лежит доступ к экологически значимой информации, безусловно помогает реализации положений Конвенции", - резюмировал эксперт.

(Автор: Наргиз Садыхова.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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