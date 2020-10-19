Страны ОПЕК+ обсудят перспективы рынка нефти в условиях слабеющего спрос

Министры мониторингового комитета стран ОПЕК+ соберутся в понедельник на очередную видеовстречу для обсуждения хода реализации соглашения о сокращении добычи нефти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это будут уже пятые по счету переговоры с начала беспрецедентного кризиса на рынке нефти, который обрушил потребление топлива в мире на 10% в этом году. На этот раз темой для консультаций стран нефтеэкспортеров станут не только текущие результаты сделки, но и сценарии развития рынка в 2021 году.

Соглашение о сокращении добычи нефти в последней версии работает с мая этого года. На первом этапе сделки страны альянса согласованно снижали производство нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с). Но уже с августа и до конца декабря этого года объем ограничений уменьшился до 7,7 млн б/с. Изначально предполагалось, что во втором полугодии этого года спрос на нефть, пострадавший этой весной из-за ограничительных мер по всему миру, будет восстанавливаться. Поэтому с января 2021 года под сокращение должно подпадать уже только 5,8 млн б/с.

Однако в октябре ОПЕК и МЭА в своих ежемесячных отчетах не стали улучшать оценки по падению спроса на этот год, сохранив прогноз падения на 8,4-9,5 млн б/с в силе. Рост спроса начал восстанавливаться летом этого года после ослабления карантинных мер, однако с материализацией второй волны заболеваний по всему миру и, как следствие, введением повторных изоляционных мер, темпы потребления снова замедляются, указывало в своем докладе МЭА. Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, выступая на отраслевой конференции на прошедшей неделе, сказал, что восстановление нефтяного спроса идет более медленными темпами, чем ожидалось.

По данным газеты WSJ, цитировавшей неназванного саудовского чиновника, Эр-Рияд планировал предложить союзникам по соглашению сохранить текущий уровень ограничений и после нового года, так как рынок еще слаб и не сможет усвоить добавившиеся с января 1,9 млн б/с. Официально эту информацию пока никто не подтвердил и не опроверг. Но отвечавший на соответствующий вопрос Баркиндо сказал, что "ОПЕК+ не допустит нового обвала рынка".

Надейся на лучшее, но готовься к худшему

В понедельник на стол министрам ляжет доклад, подготовленный экспертами технического комитета ОПЕК+, которые заседали 15 октября. В нем содержатся сценарии развития рынка нефти на 2021 год. Один из них предполагает "слабый спрос и растущее предложение нефти", сообщил ТАСС один из авторов анализа, просивший не называть его имени в печати. Однако по словам другого источника ТАСС, базовым сценарием все же остается постепенная балансировка рынка даже в условиях восстановления добычи в ОПЕК+ на 1,9 млн б/ с с января.

Доподлинно известно только то, что Россия и Саудовская Аравия вновь подтвердили свою готовность и в дальнейшем тесно координироваться на рынке нефти. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд дважды на этой неделе обсудили по телефону договоренности по ОПЕК+, а также перспективы использования российской вакцины от коронавируса "Спутник-V" в Саудовской Аравии.

Заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ с мая этого года проходят в ежемесячном режиме. Основным поводом для консультаций является исполнение договоренностей. Последние встречи главным образом касались дисциплины соблюдения условий сделки, так как с мая по июль Ирак, Нигерия и ряд небольших африканских производителей сокращали неэффективно. Мониторинговый комитет ОПЕК+ поручил этим странам до конца этого года компенсировать перепроизводство в 2,3 млн б/с.

В мониторинговый комитет ОПЕК+ входят профильные министры восьми стран из 23-х участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти. Это ОАЭ, Кувейт, Алжир, Венесуэла, Ирак и Казахстан. Россия и Саудовская Аравия возглавляют работу комитета.