Азербайджан увеличил объем экспортируемого газа
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Между ГУАМ и Управлением по борьбе с наркотиками ООН будет подписан меморандум о взаимопонимании - МИД Азербайджана
Пел на самых высоких нотах, чтобы эхо моего голоса донеслось до города Шуша - солдат, исполнивший "Джан Карабах!" на операционном столе (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными на реконструированном 7,5-километровом участке автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с РФ (ФОТО)
Необходимо обеспечить безопасность границ Азербайджана в рамках мер международного права - МИД Турции
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