Хорватия начала эксплуатацию терминала СПГ с приема газа из США

Хорватия с 1 января нового года начала коммерческую эксплуатацию терминала по приему сжиженного природного газа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает "LNG Hrvatska".

Первую партию СПГ на новый терминал привез танкер Tristar Ruby с американского завода в Cove Point.

Платформа Gas Infrastructure Europe с 1 января 2021 года отображает данные о поступлении газа с терминала LNG Croatia в европейскую газотранспортную систему: за первый день было принято 4 млн куб. м газа.

Основой плавучего терминала является судно-регазификатор LNG Croatia, конвертированное из бывшего в употреблении судна-газовоза Golar Viking. Оно построено еще в 2005 году на корейской верфи Hyundai Heavy Industries, а в 2020 году было дооснащено на верфях в Китае и Хорватии (Viktor Lenac).

Совладельцами терминала являются Hrvatska elektroprivreda d.d. (85%) и Plinacro d.o.o. (15%).

Первоначально мощность терминала заявлялась на уровне 6-4 млн тонн в год, в итоге его конфигурация была пересмотрена до 2,6 млн т в год.