Румыния хочет быть частью Южного газового коридора - министерство

БАКУ /Trend/ - Туркменистан среди поставщиков природного газа может внести важный вклад в проект Южного газового коридора, сообщили Trend в Министерстве экономики, энергетики и бизнес-среды Румынии.

"Мы не должны забывать, что Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа после Российской Федерации, Ирана и Катара", - говорят в министерстве, добавив, что Южный газовый коридор имеет особое значение для энергетической диверсификации Европейского Союза.

В сообщении отмечается, что объемы газа из Азербайджана являются основным источником поставок для проекта, но на следующих этапах развития проекта будут рассмотрены другие источники поставок, такие как Туркменистан, терминалы сжиженного природного газа в Греции и другие.

В министерстве также отметили, что участие Румынии и Туркменистана в пятом министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора, организованном в феврале в Баку, свидетельствует о поддержке двумя странами этого проекта.

В сообщении также говорится, что проект Транскаспийского газопровода был включен в последний список проектов общего интереса Европейской комиссии, тем самым получив стратегический статус.

Румыния с самого начала поддерживала проект Южного газового коридора и Румыния заинтересована в том, чтобы быть частью этой транспортной инфраструктуры на ее будущих этапах развития и иметь доступ к тем объемам газа, которые будут транспортироваться через эту инфраструктуру, в том числе к потенциальным объемам газа из Туркменистана, уточняется в сообщении.

"Благодаря своему членству в Европейском Союзе, географическому положению и участию в стратегических региональных энергетических проектах, Румыния может обеспечить долгосрочные возможности для выхода туркменских энергоресурсов на европейский рынок", - сказали в министерстве.

Кроме того, было отмечено, что в июне 2019 года в Туркменистане состоялся официальный визит представителей румынских компаний энергетического сектора и государственных учреждений, ответственных в энергетической сфере.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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