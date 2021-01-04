Снизилась добыча газа на азербайджанском месторождении «Бахар»
Новогоднюю ночь азербайджанцы встретили на Аллее шехидов, в небо запущены фонарики в память о шехидах Карабахской войны, прозвучал гимн (ВИДЕО)
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