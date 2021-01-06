Грузия принимает подзаконные акты, связанные с применением Кодекса экологической оценки

Энергетика 6 января 2021 17:57 (UTC+04:00)
Грузия принимает подзаконные акты, связанные с применением Кодекса экологической оценки
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На металлургическом комбинате в Казахстане обновили оборудование конвертерного цеха
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Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии провела пресс-конференцию (ФОТО)
Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии провела пресс-конференцию (ФОТО)
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