Аукционы ВИЭ в Азербайджане будут способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций - AREA (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением главы азербайджанского государства продолжается реализация мер, необходимых для осуществления реформ в энергетическом секторе Азербайджана.

В интервью Trend временно исполняющий обязанности директора Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана (AREA) Тебриз Аммаев рассказал о реализации важных проектов в сфере альтернативной энергетики, а также о планах по развитию сектора альтернативной энергетики в стране на текущий и предстоящие годы.

- 29 декабря 2020 года между Министерством энергетики, ОАО ”Азерэнержи” и компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия по проекту ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт были подписаны “инвестиционный контракт”, “договор купли-продажи энергии” и “договор подключения к передающей сети”. Каковы дальнейшие шаги в рамках сотрудничества с компаниями ACWA Power из Саудовской Аравии и Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов?

- На следующем этапе будут приняты соответствующие меры по изменению категории земель на территориях, где будет построена ветряная электростанция, передаче государственных земель на этих территориях в постоянное пользование Минэнерго с правом аренды и связанные с этим вопросы. Кроме того, будут предприняты необходимые шаги для подписания “договора аренды земли”, “прямого соглашения”и “независимого инженерного договора”. В то же время в районах реализации пилотного проекта будут проведены соответствующие работы по улучшению необходимой внешней и внутренней инфраструктуры, подключению ветряной электростанции к передающей сети в соответствии с “договором купли-продажи энергии” и “договором на подключение к передающей сети” в соответствии с установленными сроками и параметрами, а также по выполнению других административных и технических вопросов, необходимых для обеспечения своевременного выполнения проекта.

Впервые в результате реализации такого проекта, основанного на иностранных инвестициях, ветряная электростанция будет вырабатывать около 1 миллиарда киловатт/час электроэнергии в год, позволит сэкономить 220 миллионов кубометров газа и предотвратить выбросы в атмосферу более 400 тысяч тонн углекислого газа, создаст новые производства и сферы услуг. В то же время продолжаются переговоры с компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов по подписанию необходимых договоров, связанных со строительством солнечной электростанции, и в ближайшие месяцы планируется подписание заключительных договоров.

- Ранее было сказано, что ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по реализации новых проектов в рамках развития альтернативной энергетики в стране. С какими странами возможно сотрудничество в текущем и ближайших годах?

- Международные энергетические компании из разных стран проявляют интерес к проектам в области возобновляемых источников энергии в нашей стране. Среди этих стран: Турция, Россия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Япония. В целях регулирования использования возобновляемых источников энергии в качестве первого нормативного документа был разработан законопроект «Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии», который в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве.

Кроме того, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития реализуется проект «Поддержка аукционов возобновляемой энергии в Азербайджане» по организации аукционов, которые являются одним из наиболее широко используемых инструментов использования возобновляемых источников энергии на международной арене. В рамках этого проекта разрабатываются законодательная база и правила. Если законопроект и правила аукционов будут приняты в ближайшее время, первый аукцион по возобновляемым источникам энергии может состояться в этом году, и, учитывая большой интерес иностранных инвесторов к этой области, мы можем сказать, что это будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики.

- Что позволяют сказать результаты предварительной оценки потенциала по возобновляемым источникам энергии на освобожденных территориях Азербайджана?

Следуя поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече, посвященной итогам 2020 года, 6 января 2020 года, сделать Карабахский регион примером для всего мира в качестве зоны зеленой энергии, Министерство энергетики и Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии при министерстве изучают международный опыт в этой области и обсуждают перспективы сотрудничества с международными организациями в этой сфере.

Как отметил Президент, есть достаточные возможности для создания зоны зеленой энергетики на этих территориях, и, в частности, мы видим высокий потенциал гидро-, солнечной и ветровой энергетики. Использование этого потенциала, то есть экологически чистой энергии, является одной из основных целей в энергообеспечении освобожденных территорий. Кроме того, ведется работа по определению будущих шагов для компонентов концепции зоны зеленой энергии и по привлечению частных инвестиций в реализацию этой концепции. Как уже отмечалось, предварительные наблюдения показывают, что освобожденные от оккупации территории обладают высоким потенциалом гидро -, солнечной и ветровой энергии. На территории Губадлинского, Зангиланского, Джебраильского, Физулинского районов имеются области с высоким потенциалом солнечной энергии. Общий потенциал оценивается более чем в 4000 мегаватт. Рассмотрены ветроэнергетические ресурсы Кельбаджарского и Лачинского районов. Потенциал ветровой энергии в горных районах Карабаха оценивается в 500 мегаватт. Учитывая, что в Азербайджане около 25 процента местных водных ресурсов формируется в Карабахе, рассматривались перспективы использования таких основных рек, как Тертер, Базарчай, Акера и их притоков для производства электроэнергии.

Водные ресурсы рек Тертер и Акери подвергались эксплуатации оккупантами без соблюдения каких-либо экологических норм. Часть добываемой энергии экспортировалась в Армению. Однако после 44-дневной войны армяне, воспользовавшись режимом прекращения огня, демонтировали эти небольшие ГЭС и уничтожили оборудование. В настоящее время начаты работы по инвентаризации и восстановлению малых ГЭС. Кроме того, предусматривается строительство гидроэлектростанций на территории Джебраильского района, на гидроузлах Худафарин и Гыз Галасы. Строительство этих станций, мощность которых в целом оценивается Азербайджаном в 140 мегаватт, внесет особый вклад в обеспечение Азербайджана экологически чистой энергией. В целях эффективного использования потенциала возобновляемых источников энергии разрабатывается план мероприятий, включающий в себя предстоящие работы, а также предусматривается установка измерительных станций наблюдения в районах с высоким потенциалом солнечной и ветровой энергии, а также точный расчет потенциала по возобновляемой энергии.

- Каковы планы развития сектора возобновляемой энергетики с привлечением частных инвесторов?

- Указом Президента Азербайджанской Республики №1209 от 29 мая 2019 года «Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики» Министерству энергетики поручено подготовить предложения о привлечении частных инвестиций в эту сферу с целью повышения эффективности электроэнергетической системы страны. Международный опыт показывает, что привлечение частных инвестиций для повышения эффективности в электроэнергетической системе может быть достигнуто путем формирования конкурентной среды в следствии перехода к либеральным рыночным отношениям в этой сфере. Частные инвестиции в систему могут быть привлечены путем формирования соответствующей правовой и нормативной среды, а также путем строительства новых электростанций с применением моделей приватизации и государственно-частного партнерства электростанций, не имеющих стратегического значения с точки зрения энергетической безопасности.

В то же время при поддержке Азиатского банка развития реализуется проект "Обмен знаниями и техническая поддержка для разработки плавающих солнечных панелей". В рамках этого проекта предусматривается установка первой в Азербайджане фотоэлектрической системы на озере Беюкшор, а также формирование бизнес-моделей с целью поощрения участия частного сектора в установке солнечных панелей, усиление национального потенциала посредством тренингов. Реализация пилотного проекта по солнечным панелям, установленным на водной поверхности, приведет к росту интереса частного сектора к этой сфере.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: Fidan_Babaeva