Аукционы ВИЭ в Азербайджане будут способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций - AREA (ИНТЕРВЬЮ)

Энергетика 19 января 2021 08:00 (UTC+04:00)
Аукционы ВИЭ в Азербайджане будут способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций - AREA (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением главы азербайджанского государства продолжается реализация мер, необходимых для осуществления реформ в энергетическом секторе Азербайджана.

В интервью Trend временно исполняющий обязанности директора Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана (AREA) Тебриз Аммаев рассказал о реализации важных проектов в сфере альтернативной энергетики, а также о планах по развитию сектора альтернативной энергетики в стране на текущий и предстоящие годы.

- 29 декабря 2020 года между Министерством энергетики, ОАО ”Азерэнержи” и компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия по проекту ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт были подписаны “инвестиционный контракт”, “договор купли-продажи энергии” и “договор подключения к передающей сети”. Каковы дальнейшие шаги в рамках сотрудничества с компаниями ACWA Power из Саудовской Аравии и Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов?

- На следующем этапе будут приняты соответствующие меры по изменению категории земель на территориях, где будет построена ветряная электростанция, передаче государственных земель на этих территориях в постоянное пользование Минэнерго с правом аренды и связанные с этим вопросы. Кроме того, будут предприняты необходимые шаги для подписания “договора аренды земли”, “прямого соглашения”и “независимого инженерного договора”. В то же время в районах реализации пилотного проекта будут проведены соответствующие работы по улучшению необходимой внешней и внутренней инфраструктуры, подключению ветряной электростанции к передающей сети в соответствии с “договором купли-продажи энергии” и “договором на подключение к передающей сети” в соответствии с установленными сроками и параметрами, а также по выполнению других административных и технических вопросов, необходимых для обеспечения своевременного выполнения проекта.

Впервые в результате реализации такого проекта, основанного на иностранных инвестициях, ветряная электростанция будет вырабатывать около 1 миллиарда киловатт/час электроэнергии в год, позволит сэкономить 220 миллионов кубометров газа и предотвратить выбросы в атмосферу более 400 тысяч тонн углекислого газа, создаст новые производства и сферы услуг. В то же время продолжаются переговоры с компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов по подписанию необходимых договоров, связанных со строительством солнечной электростанции, и в ближайшие месяцы планируется подписание заключительных договоров.

- Ранее было сказано, что ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по реализации новых проектов в рамках развития альтернативной энергетики в стране. С какими странами возможно сотрудничество в текущем и ближайших годах?

- Международные энергетические компании из разных стран проявляют интерес к проектам в области возобновляемых источников энергии в нашей стране. Среди этих стран: Турция, Россия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Япония. В целях регулирования использования возобновляемых источников энергии в качестве первого нормативного документа был разработан законопроект «Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии», который в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве.

Кроме того, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития реализуется проект «Поддержка аукционов возобновляемой энергии в Азербайджане» по организации аукционов, которые являются одним из наиболее широко используемых инструментов использования возобновляемых источников энергии на международной арене. В рамках этого проекта разрабатываются законодательная база и правила. Если законопроект и правила аукционов будут приняты в ближайшее время, первый аукцион по возобновляемым источникам энергии может состояться в этом году, и, учитывая большой интерес иностранных инвесторов к этой области, мы можем сказать, что это будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики.

- Что позволяют сказать результаты предварительной оценки потенциала по возобновляемым источникам энергии на освобожденных территориях Азербайджана?

Следуя поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече, посвященной итогам 2020 года, 6 января 2020 года, сделать Карабахский регион примером для всего мира в качестве зоны зеленой энергии, Министерство энергетики и Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии при министерстве изучают международный опыт в этой области и обсуждают перспективы сотрудничества с международными организациями в этой сфере.

Как отметил Президент, есть достаточные возможности для создания зоны зеленой энергетики на этих территориях, и, в частности, мы видим высокий потенциал гидро-, солнечной и ветровой энергетики. Использование этого потенциала, то есть экологически чистой энергии, является одной из основных целей в энергообеспечении освобожденных территорий. Кроме того, ведется работа по определению будущих шагов для компонентов концепции зоны зеленой энергии и по привлечению частных инвестиций в реализацию этой концепции. Как уже отмечалось, предварительные наблюдения показывают, что освобожденные от оккупации территории обладают высоким потенциалом гидро -, солнечной и ветровой энергии. На территории Губадлинского, Зангиланского, Джебраильского, Физулинского районов имеются области с высоким потенциалом солнечной энергии. Общий потенциал оценивается более чем в 4000 мегаватт. Рассмотрены ветроэнергетические ресурсы Кельбаджарского и Лачинского районов. Потенциал ветровой энергии в горных районах Карабаха оценивается в 500 мегаватт. Учитывая, что в Азербайджане около 25 процента местных водных ресурсов формируется в Карабахе, рассматривались перспективы использования таких основных рек, как Тертер, Базарчай, Акера и их притоков для производства электроэнергии.

Водные ресурсы рек Тертер и Акери подвергались эксплуатации оккупантами без соблюдения каких-либо экологических норм. Часть добываемой энергии экспортировалась в Армению. Однако после 44-дневной войны армяне, воспользовавшись режимом прекращения огня, демонтировали эти небольшие ГЭС и уничтожили оборудование. В настоящее время начаты работы по инвентаризации и восстановлению малых ГЭС. Кроме того, предусматривается строительство гидроэлектростанций на территории Джебраильского района, на гидроузлах Худафарин и Гыз Галасы. Строительство этих станций, мощность которых в целом оценивается Азербайджаном в 140 мегаватт, внесет особый вклад в обеспечение Азербайджана экологически чистой энергией. В целях эффективного использования потенциала возобновляемых источников энергии разрабатывается план мероприятий, включающий в себя предстоящие работы, а также предусматривается установка измерительных станций наблюдения в районах с высоким потенциалом солнечной и ветровой энергии, а также точный расчет потенциала по возобновляемой энергии.

- Каковы планы развития сектора возобновляемой энергетики с привлечением частных инвесторов?

- Указом Президента Азербайджанской Республики №1209 от 29 мая 2019 года «Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики» Министерству энергетики поручено подготовить предложения о привлечении частных инвестиций в эту сферу с целью повышения эффективности электроэнергетической системы страны. Международный опыт показывает, что привлечение частных инвестиций для повышения эффективности в электроэнергетической системе может быть достигнуто путем формирования конкурентной среды в следствии перехода к либеральным рыночным отношениям в этой сфере. Частные инвестиции в систему могут быть привлечены путем формирования соответствующей правовой и нормативной среды, а также путем строительства новых электростанций с применением моделей приватизации и государственно-частного партнерства электростанций, не имеющих стратегического значения с точки зрения энергетической безопасности.

В то же время при поддержке Азиатского банка развития реализуется проект "Обмен знаниями и техническая поддержка для разработки плавающих солнечных панелей". В рамках этого проекта предусматривается установка первой в Азербайджане фотоэлектрической системы на озере Беюкшор, а также формирование бизнес-моделей с целью поощрения участия частного сектора в установке солнечных панелей, усиление национального потенциала посредством тренингов. Реализация пилотного проекта по солнечным панелям, установленным на водной поверхности, приведет к росту интереса частного сектора к этой сфере.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: Fidan_Babaeva

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Аукционы ВИЭ в Азербайджане будут способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций - AREA (ИНТЕРВЬЮ)
Аукционы ВИЭ в Азербайджане будут способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций - AREA (ИНТЕРВЬЮ)
При устойчивом перемирии могут быть предприняты шаги для нормализации отношений с Арменией - Мевлют Чавушоглу
При устойчивом перемирии могут быть предприняты шаги для нормализации отношений с Арменией - Мевлют Чавушоглу
Теле- и радиоволны, транслируемые из Ирана, создают высокую полевую напряженность - Нацсовет по телевидению и радио Азербайджана
Теле- и радиоволны, транслируемые из Ирана, создают высокую полевую напряженность - Нацсовет по телевидению и радио Азербайджана
Loading Bars
Лента новостей
Аукционы ВИЭ в Азербайджане будут способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций - AREA (ИНТЕРВЬЮ) Энергетика 08:00
Объем товарооборота между Ираном и ЕАЭС составил $3,419 млрд. с момента подписания ЗСТ Иран 07:59
Из Грузии за пять месяцев было экспортировано мандаринов на сумму 17,5 млн долларов Грузия 07:53
999 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:39
Трамп записал прощальную речь на посту президента США США 07:26
В Марокко выявили первый случай "британского" штамма коронавируса Арабские страны 06:40
Трамп снял ограничения на въезд в США из большинства стран Европы и Бразилии с 26 января США 06:03
По центральному району Ирака нанесен авиаудар В мире 05:11
В пустыне на территории Алжира и Марокко выпал снег Арабские страны 04:10
В ВОЗ намерены продолжать изучение вопроса о подтверждении вакцинации от COVID-19 В мире 03:06
Нижняя палата парламента Италия выразила доверие правительству Конте Европа 02:07
Свыше семи тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 01:34
На горнолыжном курорте в Швейцарии лавина накрыла 10 человек В мире 00:52
В ЕС заявили, что 21 января обсудят процесс вакцинации и введение сертификатов о ней Европа 00:23
Туркменистан и Франция: по пути развития дружбы и взаимовыгодного сотрудничества (ФОТО) Туркменистан 00:08
Mastercard поможет Грузии в обмене данными, знаниями и анализами, связанными с туризмом Бизнес 00:01
При устойчивом перемирии могут быть предприняты шаги для нормализации отношений с Арменией - Мевлют Чавушоглу Политика 18 января 23:44
Теле- и радиоволны, транслируемые из Ирана, создают высокую полевую напряженность - Нацсовет по телевидению и радио Азербайджана Общество 18 января 23:42
Иран и Турция подписали документы о сотрудничестве в железнодорожной сфере Экономика 18 января 23:38
Минкультуры обратилось к общественности в связи с Музеем Победы Общество 18 января 23:35
В 2020 году в Азербайджане обезврежено свыше 250 криминальных группировок - министр внутренних дел Азербайджана Общество 18 января 23:33
Строительство железной дороги в Кельбаджар значительно увеличит экономический потенциал региона - ученый Экономика 18 января 23:21
В ненефтяном секторе экономики Азербайджана снизилась добавленная стоимость Экономика 18 января 23:11
Подготовлен видеоролик о достопримечательностях Лачина (ВИДЕО) Общество 18 января 23:09
Нацсовет по телевидению и радио Азербайджана о санкционных мерах в 2020 году Общество 18 января 22:58
Высота волны на Каспии достигла 2,8 метров - служба гидрометеорологии Общество 18 января 22:56
Глава МИД Азербайджана встретился с делегацией Тюркского совета, ТЮРКСОЙ и Фонда тюркской культуры и наследия Политика 18 января 22:47
Рамин Байрамлы призвал население не верить ложной информации, распространяемой от имени TƏBİB Общество 18 января 22:25
Через спутник Azerspace-1 начали вещание новые турецкие и киргизские телеканалы Экономика 18 января 22:22
TƏBİB о побочных эффектах вакцины против COVID-19 Общество 18 января 22:20
Познаем наше христианское наследие – лютеранская церковь в Баку (ВИДЕО) Культура 18 января 22:10
Вакцина, используемая в Азербайджане, также эффективна против нового штамма COVID-19 - Рамин Байрамлы Общество 18 января 22:07
Disneyland в Париже отложил возобновление работы до 2 апреля В мире 18 января 21:48
"Славная история" – выставка, посвященная трагедии 20 Января Социум 18 января 21:19
Фантастический роман азербайджанца в России: Пишешь про отравление – отравляешься, пишешь про безумие – сходишь с ума (ФОТО) Интервью 18 января 21:17
Кыргызстан находится в «зеленой» зоне по темпам распространения COVID-19 Кыргызстан 18 января 21:10
Более 120 человек стали жертвами межэтнических столкновений в Судане Другие страны 18 января 21:04
В Азербайджане на новом заводе будет производиться 60-90 млн штук цветной стеклянной тары Экономика 18 января 21:01
В Иране пройдет международный турнир по теннису Иран 18 января 20:58
В Азербайджане свыше 1500 пострадавшим от войны детям оказана психологическая помощь (ФОТО) Общество 18 января 20:53
Министерство экономики обнародовало объём реализованной продукции в промышленных парках Азербайджана Бизнес 18 января 20:39
Грузоперевозки между Азербайджаном и Россией в 2020 году не прекращались - торгпред Бизнес 18 января 20:36
В Азербайджане в прошлом году зафиксировано чуть более 26 тыс. преступлений - глава МВД Общество 18 января 19:54
В Азербайджане сократилось число ряда преступлений Общество 18 января 19:52
Убыток Грузинской железной дороги вырос Транспорт 18 января 19:49
Историческая сцена в Баку – новый проект, уходящий в 1972 год (ФОТО/ВИДЕО) Культура 18 января 19:48
Общий грузооборот в портах Грузии снизился Транспорт 18 января 19:41
В 2020 году выросла перевалка грузов в Бакинском торговом порту Транспорт 18 января 19:23
Зафиксирован значительный рост транспортировки нефти и нефтепродуктов на терминале Дубенди Экономика 18 января 19:20
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока" Общество 18 января 19:08
В 2020 году экспорт нефтяного битума из Азербайджана увеличился в 10 раз Бизнес 18 января 19:05
Все мои знания о жизни подростков в США опирались на американские фильмы – рассказ азербайджанки, студентки университета Нью-Джерси (ФОТО) Интервью 18 января 19:03
В Отечественной войне 65 военнослужащих ВВ МВД Азербайджана стали шехидами Политика 18 января 19:00
Будет обсужден новый меморандум между Азербайджаном и Турцией Политика 18 января 18:56
Село Алолар Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18 января 18:53
В 2020 году число иностранцев, приехавших в Азербайджан, сократилось в 4 раза Туризм 18 января 18:41
В Азербайджане еще 503 человека излечились от COVİD-19, выявлено 188 новых случаев заражения Общество 18 января 18:38
Турецкие и азербайджанские бизнесмены осуществят совместные проекты по возрождению Карабаха Политика 18 января 18:34
Милли Меджлис проведет слушания в связи с актом амнистии Политика 18 января 18:24
Сальдо торгового баланса Азербайджана с Турцией в 2020 году осталось положительным Бизнес 18 января 18:22
Работы по установке опорного блока месторождения «Карабах» продолжаются Энергетика 18 января 18:18
Газпром раскрывает объем газа, импортируемого Грузией из России Энергетика 18 января 18:16
SOCAR о новых перспективных источниках для «Южного газового коридора» Энергетика 18 января 18:12
Между Азербайджаном и Ираном подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере железных дорог Экономика 18 января 18:06
По случаю годовщины трагедии 20 Января в Баку будет изменен маршрут движения некоторых автобусов Общество 18 января 18:02
В Баку проводится вакцинация (ФОТО/ВИДЕО) Общество 18 января 18:02
Подписана дорожная карта сотрудничества по проекту Lapis-Lazuli Транспорт 18 января 18:00
Минобороны Азербайджана представило обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне Политика 18 января 17:56
Таиланд введет туристический сбор Другие страны 18 января 17:55
Египет планирует выйти на самообеспечение нефтепродуктами к 2023 году Арабские страны 18 января 17:54
ПО "Азеригаз" переходит на усиленный режим Общество 18 января 17:53
Начальник DANX о проделанной работе в транспортном секторе Азербайджана за 2020 год Экономика 18 января 17:53
AccessBank предлагает предпринимателям кредит с низкой процентной ставкой Экономика 18 января 17:50
Неблагоприятные погодные условия серьезно препятствуют тушению пожара в Гирканском национальном парке - МЧС (ВИДЕО) Происшествия 18 января 17:45
В этом году в Азербайджане предусматривается открытие еще 4 центров DOST - министр соцзащиты Экономика 18 января 17:43
ОАЭ отсрочили соглашение о безвизовом сообщении с Израилем Арабские страны 18 января 17:42
Возможны взаимные инвестиции в сферу железнодорожной инфраструктуры между Туркменистаном и Испанией Бизнес 18 января 17:37
Состояние народного артиста Эльдара Гулиева тяжелое – Союз кинематографистов Азербайджанской Республики Социум 18 января 17:35
К началу 2021 года увеличилось долевое участие фруктов и орехов в общем экспорте Азербайджана Бизнес 18 января 17:25
Ханлар Ахмедов и Намиг Дадашов рассказали о создании бюстов, возвращенных в Шушу: Перед домом Бюльбюля был еще памятник юному вокалисту (ФОТО) Интервью 18 января 17:17
Воду карабахских рек можно считать самой качественной в Азербайджане – доктор наук Экономика 18 января 16:58
Представлен график работы поездов Баку-Сумгайыт на 20 января Общество 18 января 16:52
Обнародованы основные экспортно-импортные данные между Туркменистаном и Испанией Бизнес 18 января 16:47
На Аллее шехидов идут последние подготовительные работы (ФОТО) Общество 18 января 16:42
SOCAR Polymer стал крупнейшим импортером в России в 2020 году Бизнес 18 января 16:41
Президент Ильхам Алиев: 2021 год также уже начинается с побед Политика 18 января 16:40
Президент Ильхам Алиев: Пусть никто не считает себя неприкосновенным Политика 18 января 16:38
Государственный и внешний долг Азербайджана является одним из наименьших на пространстве СНГ Финансы 18 января 16:37
В Азербайджане будет проведен экзамен для желающих досрочно окончить школу Общество 18 января 16:30
Президент Ильхам Алиев: Война уже закончилась, нагорно-карабахский конфликт также остался в истории Политика 18 января 16:29
Президент Ильхам Алиев: На освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану Политика 18 января 16:27
Президент Ильхам Алиев: Восстановление Карабахского региона сегодня занимает особое место в моей деятельности Политика 18 января 16:24
SOCAR об экспорте сырой нефти на внешние рынки в 2020 году Энергетика 18 января 16:23
Президент Ильхам Алиев: Промышленный, сельскохозяйственный, ненефтяной сектор, экспортные возможности, сокращение зависимости от импорта – все эти факторы создали сегодняшнюю новую реальность Политика 18 января 16:23
Телеканалу CBC выдана бессрочная лицензия на вещание в Карабахе Общество 18 января 16:14
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент двух заводов и открыл предприятие по производству листового стекла в Сумгайытском химическом промышленном парке (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18 января 16:13
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 110 Грузия 18 января 16:07
Начало вакцинации в Азербайджане не означает завершения пандемии коронавируса - депутат Общество 18 января 16:06
В Узбекистан доставят 100 тысяч доз вакцины Pfizer/Biotech Узбекистан 18 января 16:05
SOCAR обнародовала объем добычи сырой нефти в Азербайджане в минувшем году Энергетика 18 января 15:48
Все новости