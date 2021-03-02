Реконструируется вторая по величине ГЭС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерэнержи» продолжает меры по устранению опасной ситуации, возникшей в водохранилище Шамкирской ГЭС, второй по величине гидроэлектростанции в стране, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО «Азерэнержи».

"С целью устранения аварийной ситуации с прошлого года начались ремонтные работы на данном водохранилище, которые проводятся местной компанией вместе со специалистами ОАО "Азерэнержи". Ведутся работы по реконструкции, бетонированию и ремонту водохранилища. На сегодня 90 процентов работ выполнено. Реконструкцию объекта планируется завершить в апреле этого года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в частности проведены ремонтно-восстановительные работы на гидроагрегатах Шамкирской ГЭС, проведен капитальный ремонт блокового автотрансформатора мощностью 330 киловольт. Таким образом восстанавливается "утраченная" мощность, повышается долговечность и надежность установки. Также ведется реконструкция открытого распределительного устройства Шамкирской ГЭС и системы диспетчерского управления SCADA.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva