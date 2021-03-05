Цена нефти Brent поднялась до $68 за баррель впервые с января 2020 года

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,89% и достигла $68 за баррель. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз цена Brent достигала $68 за баррель в январе 2020 года.