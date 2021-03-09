Мозырский НПЗ возобновил прием нефти по трубопроводу "Дружба"
БАКУ/Trend/ - Мозырский НПЗ в Белоруссии в соответствии с планом возобновил прием нефти по трубопроводу "Дружба", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
С начала марта завод принимал азербайджанскую нефть, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
"Мозырский НПЗ в соответствии с планом начал с сегодняшнего дня прием нефти по "Дружбе" после перерыва с начала марта из-за поставок на этот НПЗ партии азербайджанской нефти", - сказал он.
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