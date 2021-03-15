Завершение строительства «Южного газового коридора» обеспечит источник газа для Северной Македонии – министр (ИНТЕРВЬЮ)

Энергетика 15 марта 2021 08:00 (UTC+04:00)
Завершение строительства «Южного газового коридора» обеспечит источник газа для Северной Македонии – министр (ИНТЕРВЬЮ)

Эксклюзивное интервью АМИ Trend с министром экономики Северной Македонии Крешником Бектеши

О подключении Северной Македонии к «Южному газовому коридору»

Северная Македония получит доступ к азербайджанскому газу через интерконнектор с Грецией, сказал Бектеши.

«Этот проект на последнем министерском совещании Энергетического сообщества был включен в список проектов общего интереса на 2020 год. Он предусматривает создание интерконнектора с Грецией и «Южным газовым коридором» для снабжения страны природным газом из диверсифицированных источников, в частности, с газовых месторождений Азербайджана. Продолжается работа между государственной компанией Северной Македонии NER AD Skopje и DESFA SA, которая является оператором системы транспортировки природного газа в Греции», - сказал министр.

По его словам, одним из приоритетов правительства Республики Северная Македония являются строительство национальной газопроводной системы, ее подключение к региональным газопроводам и создание систем распределения природного газа.

«Природный газ - чрезвычайно полезное топливо, потому что он широко используется в домашнем хозяйстве, промышленности, сфере транспорта, производстве электроэнергии и тепла. Газификация имеет решающее значение для экономики и приносит пользу как гражданам, так и компаниям, окружающей среде и обществу в целом.

Для обеспечения прогнозных объемов поставок природного газа на предстоящий период ведутся работы по дальнейшему строительству существующей системы газопроводов в Республике Северная Македония, ее соединению с региональными системами газопроводов, в особенности с «Южным газовым коридором», - добавил Бектеши.

Финансирование проекта

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в скором времени примет решение по проекту Северной Македонии, связанному с подключением к «Южному газовому коридору», сказал он.

Министр сообщил, что до сегодняшнего дня в рамках проекта подписаны Меморандум о взаимопонимании (в октябре 2016 года) и приложение к нему (в апреле 2019-го), подготовлено Исследование по оценке воздействия на окружающую среду и выполнены все процедуры, связанные с ним.

По его словам, базовый проект находится на завершающей стадии. В первом квартале 2021 года мы ожидаем завершения его доработки, после чего будет подана заявка на получение разрешения на строительство, отметил Бектеши.

«Что касается финансирования строительства, то мы ожидаем, что Европейский инвестиционный банк примет окончательное решение по этому вопросу в марте 2021 года, после чего последует процедура получения кредита. Одна часть проекта (20 процентов) будет профинансирована за счет средств для софинансирования инфраструктурных проектов, одобренных через Инвестиционную структуру Западных Балкан», - сказал он.

Как отметил министр, в соответствии с правилами ЕИБ, в 2021 году будет подготовлена тендерная документация по строительству, строительному надзору, инспекционному органу и управлению. Планируется, что строительные подрядчики будут выбраны до конца 2021 года.

Новое Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

Министр отметил, что Северная Македония и Азербайджан ведут переговоры по двустороннему Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве.

«Дипломатические отношения между Северной Македонией и Азербайджаном были установлены 28 июня 1995 года. В дипломатическом плане обе страны стремились к созданию благоприятных условий для развития торгово-экономического сотрудничества. В настоящее время ведутся переговоры о заключении двустороннего Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве для продвижения и расширения дружественных отношений. Оно охватывает различные сферы экономики. Определение новых потенциальных направлений экспорта, изучение и освоение новых рынков, передача технологий, производство и переработка в области химической и нефтехимической промышленности, а также разработка проектов в сфере защиты окружающей среды и управления отходами - основные темы данного соглашения», - сказал он.

Бектеши отметил, что Северная Македония решительно поддерживает Азербайджан в вопросе вступления во Всемирную торговую организацию в качестве полноправного члена. В рамках этой организации обе страны смогут расширить торговые возможности и обеспечить либерализацию торговли в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле (1994) и Соглашением об учреждении ВТО.

«Это придаст импульс товарообороту между Северной Македонией и Азербайджаном, который в последние несколько лет характеризовался незначительным объемом - до 392 тысяч долларов в 2018 году, 803 тысячи долларов - в 2019-м и 567 тысяч долларов - в 2020 году. Табак - единственный продукт, экспортируемый из Северной Македонии в Азербайджан», - добавил министр.

Наиболее продуктивные сферы для сотрудничества

Наиболее продуктивными сферами для сотрудничества между Северной Македонией и Азербайджаном являются энергетика и туризм, сказал Бектеши.

По его мнению, важной целью двух стран является содействие участию малых и средних предприятий в развитии двусторонних отношений и развитию инвестиционных возможностей в свободных экономических зонах.

«Как министр экономики я считаю, что энергетика и туризм являются наиболее продуктивными секторами, которые могут быстро развиваться на двустороннем уровне. Применительно к туризму существует договоренность о безвизовом режиме между МИД двух стран. Необходимо развивать контакты между туристическими предприятиями, а также туроператорами, знакомиться с туристическими возможностями обеих государств. Этого можно достичь за счет прямых инвестиций и создания совместных предприятий в сфере туризма. Создание чартерной линии, которая свяжет туристические направления, безусловно, будет способствовать развитию отношений в этой сфере», - сказал Бектеши.

Министр считает, что энергетика является важным сектором для отслеживания тенденций инвестирования в крупномасштабные инфраструктурные проекты.

«Последние разработки в Северной Македонии - это газопровод, который должен быть подключен к межсетевым линиям. Завершение строительства геополитически важного «Южного газового коридора» между Азербайджаном и Европой обеспечивает источник поставок газа для Северной Македонии», - сказал Бектеши.

Как отметил глава ведомства, Северная Македония может быть привлекательной страной для азербайджанских инвесторов.

«В Северной Македонии очень благоприятная бизнес-среда. Нормативно-правовая база страны для инвестиционной деятельности также благоприятна. В отчете Doing Business Всемирного банка за 2019 год Северная Македония заняла 10-е место в мире по ведению бизнеса, поднявшись на одну позицию по сравнению с годом ранее. Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Северной Македонии на уровне BB, а S&P - кредитный рейтинг страны на уровне BB- со «Стабильным» прогнозом.

Северная Македония имеет институциональную основу и стратегию для поощрения инвестиций. За привлечение прямых иностранных инвестиций и обслуживание инвесторов отвечают два государственных учреждения: Агентство по иностранным инвестициям и продвижению экспорта и Национальное управление свободными экономическими зонами», - сказал министр.

Бектеши добавил, что в Северной Македонии действует закон о государственной поддержке, который предоставляет существенные стимулы для отечественных и иностранных компаний.

«Стимулы включают различные меры, в том числе субсидии для создания рабочих мест, субсидии на капитальные вложения и финансовую поддержку экспортеров. Инвесторы в СЭЗ имеют право на освобождение от налогов на период до 10 лет работы пропорционально размеру инвестиций и числу сотрудников. Инвесторы в зоны технологического и промышленного развития освобождены от уплаты пошлин на оборудование и машины, а также от муниципального налога на строительство. Все инвесторы имеют право на получение 10-процентной субсидии на строительство завода и нового оборудования, а также субсидии для повышения конкурентоспособности», - сказал Бектеши.

По его словам, иностранные компании инвестируют в автомобильную, электротехническую, фармацевтическую и другие отрасли.

«Одними из наиболее быстрорастущих секторов нашей экономики являются информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), которые играют важную роль в качестве источника рабочих мест и генератора экспорта. Эта отрасль может стать сферой взаимного сотрудничества с азербайджанскими инвесторами. Кроме того, текстильная и швейная промышленность, агробизнес, пищевая, винная промышленность, электрометаллургия и сектор автомобильных компонентов являются движущими отраслями промышленности, в которые следует инвестировать.

В рамках закона о стратегических инвестициях мы поддерживаем все вложения в сферы энергетики, транспорта, телекоммуникаций, туризма, производства, сельского хозяйства и продовольствия, лесного и водного хозяйства, здравоохранения, промышленные и технологические парки, управление водными ресурсами и отходами, в спорт, науку и образование. Размер инвестиций составляет от 30 до 100 миллионов евро.

Северная Македония подписала Соглашение о стабилизации и ассоциации с ЕС в 2005 году и стала страной открытого рынка. Сегодня торговля со странами Евросоюза ведется с нулевой таможенной пошлиной», - сказал министр.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер:@Lyaman_Zeyn

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