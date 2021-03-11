Цена нефти Brent растет почти на 2% на фоне отчета ОПЕК

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,83% и достигла $69,14 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, Trend со ссылкой на ТАСС.

До отчета ОПЕК, на 16:28, стоимость Brent росла на 1,41%, до $68,86 за баррель.