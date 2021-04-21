Азербайджан в I квартале экспортировал в Испанию более 500 тыс. тонн нефти
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На Мубарекском газоперерабатывающем заводе полностью отремонтирована установка по очистке газа от соединений серы
Старинный тар 1744 года и великое искусство - исследовательская деятельность Международного центра мугама
Вместо выполнения пунктов трехстороннего заявления Армения пытается обмануть мировое сообщество - МИД Азербайджана
Премьер и экс-премьер Японии сделали подношение храму Ясукуни, считающемуся в Азии символом милитаризма