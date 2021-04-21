Азербайджан в I квартале экспортировал в Испанию более 500 тыс. тонн нефти

Энергетика 21 апреля 2021 14:49 (UTC+04:00)
Азербайджан в I квартале экспортировал в Испанию более 500 тыс. тонн нефти
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