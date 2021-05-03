Грузия увеличила импорт смазочных материалов

БАКУ /Trend/ - В марте 2021 года импорт смазочных материалов в Грузию составил 1,53 тысячи тонн, что на 0,34 тысячи тонн, или 28,6 процента, больше, чем в феврале (1,19 тысячи тонн), сообщает Trend со ссылкой на Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

Отметим, что данный показатель на 0,45 тысячи тонн, или на 41,7 процента, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,08 тысячи тонн).

В марте этого года наибольший объем импорта смазочных материалов пришелся на Россию – 0,25 тысячи тонн, что составляет 16,3 процента от общего объема импорта. Далее следуют: Турция – 0,24 тысячи тонн (15,7 процента); Иран – 0,23 тысячи тонн (15 процента); Германия – 0,15 тысячи тонн (9,8 процента) и другие.

Импорт смазочных материалов в январе-марте 2021 года составил 3,79 тысячи тонн, что на 0,44 тысячи тонн, или 10,4 процента, меньше аналогичного периода прошлого года (4,23 тысячи тонн).

За первые 3 месяца 2021 года наибольший объем импорта смазочных материалов пришелся на Турцию – 0,64 тысячи тонн, что составляет 16,9 процента от общего объема импорта. Далее идут: Россия – 0,48 тысячи тонн (12,7 процента); Германия – 0,43 тысячи тонн (11,3 процента); Иран – 0,43 тысячи тонн (11,3 процента) и другие.

"Хотя импорт смазочных материалов в марте увеличился по сравнению с предыдущим месяцем и аналогичным периодом прошлого года, влияние пандемии коронавируса на потребление продукции остается значительным. Однако у нас все еще есть положительная динамика роста потребления, которая, по нашему мнению, еще больше возрастет в ближайшие месяцы", – отмечают в организации.

Следует также отметить, что полное восстановление импорта смазочных материалов из Исламской Республики Иран способствовало тому, что страна продолжала фигурировать в списке основных поставщиков.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)